Основні регіони, в яких спостерігаються проблеми – США та Велика Британія. Невелика кількість повідомлень надходить і з України.
Цікаво У роботі Google, YouTube та Gmail у Європі стався збій
Що сталося
На піку проблем про збої повідомило понад 15 тисяч користувачів сервісу. Зокрема вони бачать повідомлення про відсутність інтернет-з'єднання.
"Накрило" все східне узбережжя США / Скриншот 24 каналу
В Європі основний удар прийшовся на Велику Британію / Скриншот 24 каналу
Причини наразі невідомі. Відомо, що сервіс уже частково відновив роботу.