Основні регіони, в яких спостерігаються проблеми – США та Велика Британія. Невелика кількість повідомлень надходить і з України.

Цікаво У роботі Google, YouTube та Gmail у Європі стався збій

Що сталося

На піку проблем про збої повідомило понад 15 тисяч користувачів сервісу. Зокрема вони бачать повідомлення про відсутність інтернет-з'єднання.



"Накрило" все східне узбережжя США / Скриншот 24 каналу



В Європі основний удар прийшовся на Велику Британію / Скриншот 24 каналу

Причини наразі невідомі. Відомо, що сервіс уже частково відновив роботу.