Видання Insider виявило патентну заявку на торгову марку "TikTok Music", причому подана вона буле ще в травні та стосується лише США. В Австралії аналогічну подали ще у листопаді минулого року. Відповідно до опису, новий сервіс дозволить користувачам купувати, відтворювати, ділитися та завантажувати музику. Також можна буде створювати, ділитися та рекомендувати списки відтворення, коментувати музику, транслювати аудіо та відео в прямому ефірі.

Цікаво Instagram відмовляється від спірних нововведень, які так не сподобались користувачам

Що відомо про майбутній сервіс

Такий крок компанії виглядає цілком логічним, адже TikTok часто сприяє популяризації треків – вони стають вірусними після того, як користувачі починають прикріплювати їх уривки до своїх коротких роликів. Тому ByteDance хоче заробити на трендових піснях, даючи можливість користувачам одразу слухати вподобану музику, не покидаючи екосистему сервісів компанії.

Варто зазначити, що ByteDance уже має досвід потокової передачі музики.

У 2020 році компанія запустила додаток для потокової передачі музики Resso в Індії, Бразилії та Індонезії.

У Resso є деякі з тих самих функцій, які описані в файлі "TikTok Music".

Розробник навіть використовує TikTok, щоб залучати існуючих користувачів до Resso: додаток у Бразилії оснащено спеціальною кнопкою, яка перенаправляє користувачів на Resso, щоб вони могли прослухати повну версію пісні, яка їх цікавить.

The Information повідомляє, що станом на листопад 2021 року у Resso було понад 40 мільйонів користувачів щомісяця в Індії, Бразилії та Індонезії, і ця цифра, швидше за все, зростатиме. Лише за останній рік кількість користувачів збільшилась на 304 відсотки, тоді як Spotify за аналогічний період виріс на 38 відсотків.

Незрозуміло, чи планує ByteDance розробляти новий додаток на основі Resso, чи готує щось геть нове.