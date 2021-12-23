TikTok доставить їжу, приготовану за популярними в соцмережі рецептами
Джерело:Bloomberg
TikTok освоює новий для себе вид бізнесу: доставку їжі. Але не звичайної – готуватимуть тільки ті страви, відеорецепти яких стали вірусними у соцмережі.
Проєкт назвали TikTok Kitchens. Компанія запустить його у партнерстві з Virtual Dining Concepts (VDC).
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Як це працюватиме
- Як повідомляє джерело, процес приготування усіх топових рецептів будуть фільмувати й публікувати в окремому обліковому записі TikTok.
- TikTok Kitchens буде працювати на базі вже наявних реальних ресторанів.
- Серед таких – Buca di Beppo і bertucci's, мережа співзасновника VDC Роберта Ерла.
- Спочатку відкриють близько 300 точок у США, а до кінця 2022 року їх число планується збільшити до 1000.
VDC проведе навчання персоналу та надасть упаковку продуктів, а TikTok – платформу для розміщення та популяризації рецептів.
Вже відомо, що першими вірусними відео TikTok Kitchens стануть ролики про приготування запеченої пасти фета – цей рецепт найчастіше шукали в Google у 2021 році. Також обіцяють смажені реберця з кукурудзою, чипси з макаронів в сирі та "смешбургер".
Так виглядає брендування нового продукту / Фото Bloomberg
Меню буде оновлюватися щоквартально, з урахуванням того, як швидко вірусний контент буде створюватися і поширюватися по платформі.
Як заявляють представники TikTok, автори найпопулярніших відеорецептів можуть претендувати на частину грошей від продажу страв під час дії акції.