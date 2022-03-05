У компанії зазначають, що почала працювати над цією функцією ще минулого року. Користувачі можуть очікувати, що бірки почнуть з'являтися протягом наступних кількох днів.

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Які ЗМІ отримають позначки

Представник TikTok повідомив виданню The Verge, що бірки будуть застосовані принаймні до деяких облікових записів російських державних ЗМІ, але не уточнив, які саме і скільки. Представник також зазначив, що бірки будуть видні ЗМІ "у всьому світі" після того, як вони функція буде запущена повноцінно.

Зауважимо, що принаймні одне російське державне видання RT має підтверджений обліковий запис TikTok.

Багато платформ соціальних мереж вже давно мають аналогічні ярлики – YouTube додав їх у 2018 році, а Twitter і Facebook почали застосовувати їх у 2020 році.

Світові компанії на захисті України

Після вторгнення Росії в Україну багато платформ виступили проти контенту російських державних ЗМІ, таких як RT і Sputnik.

Reddit заблокував посилання на російські ЗМІ.

Facebook і YouTube заблокували свій контент у Європі (як і TikTok, згідно з Wall Street Journal), і безліч інших компаній різними способами ускладнили доступ до своїх матеріалів.

Своєю чергою уряд Росії заявив, що заблокує Facebook на своїй території, пославшись на "дискримінацію російських ЗМІ та інформаційних ресурсів".

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