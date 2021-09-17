Відбитки не лише рук, а й ніг були залишені у тавертині – осадовій породі, яка утворюється з відкладень гарячого джерела. Їх датують періодом середини плейстоцену – 169-226 тисяч років тому. Вони в три-чотири рази старші, ніж знамениті наскельні малюнки в Індонезії, Франції та Іспанії.

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Що відомо

Припускають, що сліди рук належать лише одній особі – дитині близько 12 років.

Відбитки ніг залишила дитина приблизно семирічного віку.

Судячи з датування і розташування знахідки, вчені приписують авторство динисівській людині.

Сліди могли залишити як випадково, так і навмисно. В останньому випадку мова може йти про зразок первісного мистецтва. Дослідник Томас Урбан схиляється саме до другої версії. Річ у тім, що сліди ніг зустрічаються в знахідках давніх періодів досить часто, адже їх можна залишити й випадково. Однак відбитки рук трапляються значно рідше, і ймовірність зробити їх випадково значно менша. Прикладами тому є малюнки в печерах, поруч з якими древні художники нерідко залишали відбиток своєї долоні.



Сліди, застиглі в камені / Фото Zhang D.D.

Про денисівців нам відомо вкрай мало. Нещодавно на цих територіях знайшли їхні останки. Разом з тим немає ніяких даних, що Homo sapiens були присутні в Азії раніше, ніж 169 тисяч років тому. Тому методом виключення залишається лише один варіант, кому могли б належати ці сліди.

Денисівську людину відкрили у 2010 році, коли в Денисовій печері на Алтаї знайшли фалангу мізинця невідомого виду людини. Остаточно зникли приблизно 40 тисяч років тому.