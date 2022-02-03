ThyssenKrupp розробляє магнітний ліфт без тросів: він зможе їхати вертикально і горизонтально

Німецька компанія ThyssenKrupp розробила ліфт MULTI, який пересувається, використовуючи технологію без тросів. Кабіна може переміщатися по будівлі як вертикально, так і горизонтально.

Рейкова платформа ліфта повертається під кутом 90 градусів, завдяки чому при розвороті кабіна може їхати боком. Розробка проходить випробування в 246-метровій вежі в Ротвайлі, Німеччина.

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Як це працює

На думку інженерів, в майбутньому концепція такого ліфта зможе по-справжньому змінити вигляд будівель і, відповідно, міст.

Технологія не встановлює ніяких обмежень ні по висоті, ні за формою споруди, що відкриває нові можливості для творчості в архітектурі.



Так може виглядати схема руху ліфта в одній з майбутніх будівель / Фото ThyssenKrupp

Під час будівництва будь-якої багатоповерхової споруди, одним з основних критеріїв вибору її висоти є саме максимальна висота підйому ліфтів, оскільки традиційна технологія канатних ліфтів має обмеження по максимальній висоті.

Стандартна відмітка, на яку може підніматися ліфт становить 400-500 метрів.

Наприклад, будівельникам 828-метрової вежі Халіфа в Дубаї довелося встановлювати ліфтові системи на різних рівнях будівлі.

Річ у тім, що якщо висота підйому ліфта буде понад 500 метрів, вага підйомних тросів стане занадто великою для безпечного переміщення людей і вантажів.

Замість тросів кабіна Multi буде переміщатися по рейках, які розташовані на стінах шахти ліфта. Утримуватися на рейках ліфт буде за рахунок магнітної подушки, як швидкісний поїзд-маглев. За допомогою цієї технології кабіна не спирається на рейкову систему, а зависає над нею за рахунок сили електромагнітного поля, а гальмує використовуючи аеродинамічний опір.

Цей ролик демонструє роботу ліфтів Multi: відео

За заявою розробників, в ліфтовій шахті Multi зможе розташовуватися відразу кілька кабін, це допоможе скоротити простір, який займають стандартні ліфтові шахти на одну кабіну. Технологія також дозволить швидше пересуватися по будівлі, оскільки скоротиться час очікування ліфта, а пасажири зможуть заходити та виходити кожні 15 секунд.

Вантажопідйомність цих пасажирських ліфтів сягатиме 700 кілограмів. Пересуватися по шахті кабіна буде зі швидкістю 5 метрів за секунду.

Дивіться як тестують нову систему магнітних ліфтів: відео