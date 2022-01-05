ThirdEye – окуляри змішаної реальності для масового ринку

Американська компанія ThirdEye Gen анонсувала свій перший споживчий гаджет – окуляри змішаної реальності The Razor MR. Пристрій постачається в невеликому корпусі, важить 85 грамів та підтримує понад 100 додатків доповненої реальності.

За словами розробників, власники Razor MR отримають доступ одразу до кількох "метаверсів", а в побуті система знадобиться не тільки для розваг, а й для важливіших завдань – спілкування з лікарями, оцінки нерухомості та навігації по великих містах.

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Особливості Razor MR

Модель Razor MR побудована на базі корпоративної версії перших окулярів ThirdEye. Їхньою цільовою аудиторією залишаються рятувальники, інженери та співробітники великих промислових підприємств. З новою моделлю ThirdEye вирішили значно розширити аудиторію потенційних клієнтів, тому розробники повністю переглянули набір базових функцій і сервісів.

Ще ж і надто, компанія стверджує, що позбавилася від одного з головних недоліків AR/VR-пристроїв – необхідності носити кілька пар окулярів для користувачів з поганим зором.

Як працюють окуляри ThirdEye

Система змішаної реальності ThirdEye працює шляхом накладання віртуальних голограм на реальні предмети навколо користувача. Для цього компанія застосовує камери в комбінації з алгоритмами та спеціалізованим ПЗ.



Окуляри Razor MR / Фото ThirdEye

Серед існуючих програм для MR-окулярів заявлена ​​підтримка RemoteEye та Telehealth RespondEye.

Перший сервіс дозволяє транслювати середовище навколо користувача на інші пристрої та помічати навколишні предмети. У ThirdEye вважають, що ця функція знадобиться у процесі ремонту та оцінці нерухомості.

А Telehealth RespondEye – це телемедична платформа, за допомогою якого лікар може оглянути свого пацієнта, не виходячи із дому.

На додаток Razor MR також підтримують соціальні мережі, ігри та програми для перегляду відеоконтенту – в сумі на окуляри може бути встановлено більше, як 100 програм.

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Інші особливості пристрою

Щодо специфікацій – екрани в Razor MR підтримують частоту оновлення 70 Гц, два мікрофони та поле зору в 43 градуси – у компанії стверджують, що цей показник можна порівняти з телевізором діагоналлю 120 дюймів.

В автономному режимі окуляри здатні працювати до восьми годин, а підтримка портів HDMI, USB Type-C і DisplayPort (DP) дозволяє підключати до пристрою смартфони, планшети та комп'ютери.

Самі Razor MR працюють під керуванням Android 9.0.



Ґаджет вже пішов в серію і його можна попередньо замовити / Фото ThirdEye

Окуляри Razor MR вже пішли у серійне виробництво, ThirdEye приймає попередні замовлення, у продажу вони мають з'явитися у другій половині 2022 року. Вартість окулярів поки що невідома.