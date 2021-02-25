Компания Lenovo випустила новий цікавий ноутбук – ThinkPad X1 Fold. Як каже виробник, це перший у світі ноутбук, екран якого згинається. Також він важить менше кілограма.

Дизайн ThinkPad X1 Fold

Новинка отримала 13,3-дюймовий екран, що може складатися вдвічі. Тут передбачена OLED-матриця з роздільною здатністю 2К (2048×1536 пікселів). Ноутбук забезпечує яскравість до 300 ніт і контрастність 5000:1.

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Характеристики

Працює новий ноутбук на базі процесорів Intel Core із технологією Intel Hybrid та отримав операційну систему Windows 10. Тут передбачена вбудована підставка надійно тримає ноутбук на робочому столі та дає змогу під’єднати додаткову bluetooth-клавіатуру. Передбачена підтримка стилуса Active Pen.

Ноутбук ThinkPad X1 Fold / Фото пресслужба Lenovo

Автономність

Ще одна перевага X1 Fold – автономність. Він працює на одному заряді до 10,6 годин у режимі перегляду відео. Технологія Rapid Charge дає змогу зарядити ноутбук до 80% за 60 хвилин.

Новинка успадкувала традиційні для лінійки ThinkPad переваги: захист даних, надійність та довговічність.