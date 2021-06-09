В кінці травня компанія Ілона Маска The Boring Company почала тестову експлуатацію тунелів LVCC Loop, побудованих під конференц-центром Лас-Вегаса. З учорашнього дня почалася їх комерційна експлуатація. Першими користувачами стали учасники виставки "Світ бетону". Це перший великий захід, який проходив в конференц-центрі Лас-Вегаса з моменту початку пандемії COVID-19.

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Що відомо про тунелі під Лас-Вегасом

Тунелів усього два.

Протяжність кожного – 1,2 кілометра.

Авто пересуваються зі швидкістю 64 кілометри за годину і з міркувань безпеки не обходяться без допомоги водія.

В майбутньому водії з транспорту LVCC Loop зникнуть, а самі авто поїдуть швидше — зі швидкістю 75 кілометрів за годину.

Зараз через тунелі може транспортуватися близько 4400 осіб за годину.

В майбутньому пасажиропотік збільшиться до 5050 осіб за годину.

Перші відгуки

Як повідомляють журналісти та звичайні користувачі, які вже встигли випробувати тунелі, розкритикували їх. Основна причина критики полягає в тому, що це ніяка не "революція", обіцяна Ілоном Маском, а просто звичайний тунель. В одному з тестових заїздів був встановлений рекорд швидкості 185 кілометрів за годину, тоді як на момент запуску обіцяли до 240 кілометрів.

Насправді, як уже зазначалося, людей возять зі швидкістю 40-60 кілометрів за годину. Тому в результаті автомобілі проїжджають тунель у 3-4 рази довше, ніж очікувалося раніше. До цього The Boring Company заявляла, що ці тунелі перетворюють 45-хвилинну прогулянку на двохвилинну поїздку.