Демонструючи можливості інноваційного метода пересування, піхотинець перелетів з надувного човна на корабель, який йшов повним ходом. Таким чином імітувалася ситуація з захопленням судна. Після посадки на кораблі умовного супротивника летючий солдат закріпив на борту драбину та скинув її вниз, щоб по ній змогли залізти члени його команди. Реактивні костюми розробляє компанія Gravity Industries

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Які у рективного костюма слабі місця

У пілота за спиною закріпленй бак з легкозаймистим реактивним паливом. Одне попадання кулі у бак може викликати вибух ранця.

Ще один мінусів костюма – це відсутність можливість під час польоту використовувати руки. Це обмеження зберігається і певний час після приземлення, адже необхідно вивільнити кінцівки зі спеціальних рукавиць. Для солдата це становить небезпеку, бо він стає майже беззахисним.

Саме тому Gravity Industries почала співпрацювати із спеціалістом по робототехніці Джеймсом Брутоном, щоб розробити спеціальну турель, яка кріпиться на плече та повторює рухи голови. Після такої інновації пілоти реактивного ранця будуть нагадувати не лише "Залізну людину", а і Чужого із однойменного фільму.

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