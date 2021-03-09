Міністерство цифрової трансформації домовилось про стратегічне партнерство із інноваційним парком UNIT.City. Зокрема, на території парку у Києві розгорнуть тестування мережі 5G.

В Мінцифрі кажуть, що ця співпраця наблизить Україну до побудови "держави в смартфоні". Також меморандум передбачає створення представництва екосистеми Дія та тестовий майданчик, а у подальшому R&D-центр з використання технології 5G.

До теми В Україні цього року з'являться тестові центри 5G

"Ми об’єднуємо зусилля та реалізуємо спільні проєкти з першим в Україні інноваційним парком, де створюється екосистема та інфраструктура для розвитку бізнесу в сфері високих технологій та креативних індустрій", – заявив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

Як заявив керівний партнер інноваційного парку UNIT.City Костянтин Євтушенко, партнерство з міністерством посилить екосистему парку та надасть нові можливості резидентам парку.

Що передбачає меморандум