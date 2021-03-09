Тестування 5G-інтернету відбудеться на базі UNIT.City у Києві
Міністерство цифрової трансформації домовилось про стратегічне партнерство із інноваційним парком UNIT.City. Зокрема, на території парку у Києві розгорнуть тестування мережі 5G.
Джерело:Міністерство цифрової трансформації
В Мінцифрі кажуть, що ця співпраця наблизить Україну до побудови "держави в смартфоні". Також меморандум передбачає створення представництва екосистеми Дія та тестовий майданчик, а у подальшому R&D-центр з використання технології 5G.
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"Ми об’єднуємо зусилля та реалізуємо спільні проєкти з першим в Україні інноваційним парком, де створюється екосистема та інфраструктура для розвитку бізнесу в сфері високих технологій та креативних індустрій", – заявив очільник Мінцифри Михайло Федоров.
Як заявив керівний партнер інноваційного парку UNIT.City Костянтин Євтушенко, партнерство з міністерством посилить екосистему парку та надасть нові можливості резидентам парку.
Що передбачає меморандум
- Створення R&D-центра (Research & Development) з використанням технології 5G на території UNIT.City;
- Розвиток інноваційного підприємництва та впровадження цифрових технологій в різноманітні сфери життя суспільств;
- Реалізацію спільних проєктів щодо підтримки малого та середнього підприємництва в рамках Дія.Бізнес;
- Використання Дії та Дія ID гостями UNIT.City замість фізичних документів та ЕЦП (електронного цифрового підпису).
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