Як пише джерело, жінка зазнала сексуальних домагань під час використання технології віртуальної реальності. При цьому видання називає такий випадок "не першим і не останнім".

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Що сталося в Horizon Worlds

26 листопада одна з тестувальниць соцмережі у віртуальній реальності Horizon Worlds заявила, що незнайомець без згоди "обмацав її аватар".

Жінка розповіла про випадок у закритій групі проєкту на Фейсбуці й прямо назвала це "сексуальним домаганням".

Сексуальні домагання – це не жарт і в звичайному інтернеті, але перебування у віртуальній реальності додає новий шар, який робить домагання куди більш реальними. Мало того, що мене облапали вчора ввечері, ще й в мережі знайшлися люди, які підтримали таку поведінку. Я відчула відчуження,

– пише тестувальниця Horizon Worlds.

Учасники метавсесвіту всередині віртуальної реальності існують у вигляді аватарів. Вони можуть пересуватися цифровим світом, контактувати з іншими аватарами за кожним з яких теж стоїть людина.

Компанія провела внутрішнє розслідування і згодом заявила, що дівчині слід було використати інструмент "Безпечна зона", щоб заблокувати небажані дії.

Безпечна зона — це захисна бульбашка, яку учасники можуть активувати, коли відчувають загрозу. Інструмент робить присутність в Horizon Worlds анонімним для оточуючих. З ним ніхто не може доторкнутися до користувача, розмовляти з ним чи будь-яким чином взаємодіяти, поки він чи вона не скасує безпечну зону.

Вівек Шарма, віцепрезидент Horizon, заявив, що шкодує про те, що трапилося. Він додав, що на основі цього досвіду хотів би зробити простий і зрозумілий інструментарій для захисту користувачів від домагань. Разом з тим, у компанії нагадали, що перед тим, як приєднатися до Horizon Worlds, користувачі проходять процес адаптації, який вчить їх запускати режим Safe Zone. Крім того, регулярні нагадування завантажуються на екрани в Horizon Worlds.



Режим "Безпечна зона" в Horizon Worlds / Фото Meta

Реально чи віртуально

Кетрін Кросс, яка досліджує онлайн-домагання в Університеті Вашингтона, каже, що токсична поведінка у віртуальній реальності сприймається цілком реальною. Природа подібних просторів і технологій, які їх забезпечують, покликана змусити користувача повірити у фізичне його перебування у віртуальному ландшафті.

Це одна з причин, чому емоційні реакції можуть бути сильнішими в цьому просторі, і чому VR викликає ту саму внутрішню нервову систему та психологічні реакції,

– каже Кетрін Кросс.

Простіше кажучи, дослідниця має на увазі, що для нашого мозку немає різниці де саме ми переживаємо певний досвід – в реальності чи у цифровому світі. Емоційні реакції будуть однаковими. Так сталося і з тестувальницею, яка постраждала від домагань у Horizon Worlds.

Видання MIT Technology Review підсумовує: сексуальне насильство та домагання у віртуальних світах не є новими, і не можна очікувати на світ, у якому ці проблеми повністю зникнуть. Поки є люди, які ховатимуться за екранами своїх комп’ютерів, щоб уникнути моральної відповідальності, це буде продовжуватись.