Зламати гнучкий смартфон Huawei Mate X2 виявилося не так просто, блогер провів краштест

З інженерної точки зору гнучкі смартфони є складним механізмом, який не може не дивувати. Однак, з точки зору довговічності та стійкості до пошкоджень вони поступаються класичним смартфонам. Проте, Huawei Mate X2 претендує на звання досить стійкого до пошкоджень гнучкого пристрою.

Блогер та ведучий YouTube-каналу JerryRigEverything влаштував стрес-тест новинки від китайської компанії. Під час випробувань смартфон дряпали, дисплей нагрівали запальничкою, а на внутрішній екран засипали пісок.

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Huawei Mate X2 виявився стійким

У результаті пристрій, звичайно, виявився досить сильно схильним до подряпин (що нікого не здивувало), однак зігнути його та зламати не так легко.

Блогер спробував зігнути екран у зворотному напрямку – корпус з дисплеєм не зламалися, при тому що він докладав усі свої зусилля. А все завдяки конструктивним рішенням, які придумали інженери Huawei. При спробі зігнути екран у зворотному напрямку дві частини корпусу стикаються і не дають дисплею зламатися.

Краштест Huawei Mate X2: дивіться відео

Звичайно, це не робить Mate X2 найбільш захищеним гнучким смартфоном, але він однозначно не гірший від інших рішень конкурентів. Нагадаємо, останній гнучкий смартфон Huawei був представлений у лютому 2021 року і коштує 50 000 гривень.