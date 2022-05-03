Група астрономів на чолі з Рафаелем Луке з університету Чикаго повідомила про відкриття двох екзопланет поблизу яскравого червоного карлика HD 260655, який розташований на відстані 32,6 світлового року від Сонця (що відносно не далеко у космічних масштабах).

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Відкриття було зроблено транзитним методом за допомогою космічного телескопа TESS та підтверджено методом радіальних швидкостей за допомогою приймачів HIRES та CARMENES, встановлених на наземних телескопах.

Цікаво! Про те, як астрономи шукають екзопланети за допомогою космічних телескопів ми детально писали у нашому матеріалі, з яким вам буде корисно ознайомитися.

Що відомо про зорю HD 260655

Зірка має масу 0,43 маси Сонця і радіус 0,43 радіуса Сонця, її вік оцінюється в 2-8 мільярдів років, а ефективна температура становить 3803 кельвін.

Чому астрономам цікаві такі об'єкти

Карликові зорі спектрального типу М становлять для астрономів особливий інтерес – такі світила часто містять поблизу планети з радіусами від одного до чотирьох радіусів Землі. Не рідко навіть знаходять мультипланетарні системи.

Якщо врахувати, що спостереження за такими зірками дозволяють отримувати досить точні оцінки маси та радіусу екзопланет, що обертаються навколо них, то стає можливим визначити, наскільки різноманітні об'ємні склади екзопланет земної групи і чи мають вони атмосфери.

Дослідники дійшли висновку, що HD 260655 унікальна з погляду порівняльних досліджень скелястих екзопланет. Це третя найближча до Сонця система, що містить М-карлик та кілька планет, що періодично проходять диском зірки. Очікується, що у майбутньому спостерігати знайдені об'єкти буде космічний телескоп "Джеймс Вебб".

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Що відомо про виявлені планети

Найближча до зірки екзопланета HD 260655b характеризується радіусом 1,24 радіусу Землі та масою 2,14 маси Землі. Це дає значення об'ємної середньої щільності планети 6,2 г на кубічний сантиметр, що трохи більше середньої щільності Землі. Рік на HD 260655b триває 2,77 дня, середня відстань від зірки оцінюється в 0,03 астрономічної одиниці, а рівноважна температура – 709 кельвін.

Радіус екзопланети HD 260655c становить 1,53 радіусу Землі, а його маса – 3,09 маси Землі. Об'ємна щільність екзопланети дорівнює 4,7 г на кубічний сантиметр. Рік на HD 260655с триває 5,7 дня, середня відстань від зірки оцінюється в 0,047 астрономічної одиниці, а рівноважна температура – 557 кельвін.