Група астрономів на чолі з Крістіною Хеджес з Дослідницького центру Еймса повідомила про відкриття двох нових молодих екзопланетних систем TOI 2076 і TOI 1807. Відкрили їх за допомогою космічного телескопа TESS, який спостерігав транзити планет дисками батьківських зірок. Надалі відкриття були підтверджені за допомогою спостережень низки наземних телескопів.

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Чим цікаві відкриті екзопланетні системи

TOI-2076 – яскрава зірка спектрального класу K, маса якої становить 0,85 маси Сонця.

Навколо зірки обертаються три екзопланети з радіусами 3,28, 4,43 і 4,14 радіуса Землі.

Рік на близькій до зірки планеті триває 10 днів, вона отримує від своєї зірки в 400 разів більше ультрафіолетового випромінювання, ніж Земля від Сонця.

Вік системи становить 204 мільйони років, а розташована вона в 136,6 світлових роках від Сонця.

TOI-1807 також є зіркою К-типу, її маса становить 0,75 маси Сонця.

Навколо зірки обертається лише одна екзопланета з радіусом 1,8 радіуса Землі.

Рік на планеті триває всього 13 годин .

. Планета отримує від зірки у 22 тисячі разів більше ультрафіолетового випромінювання, ніж Земля від Сонця.

разів більше ультрафіолетового випромінювання, ніж Земля від Сонця. Вік системи становить 180 мільйонів років, а розташована вона в 138,8 світлових роках від Сонця.

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Астрономи відзначають, що TOI-1807b є найбільш цікавою ціллю для спектроскопічного пошуку атмосфери і вивчення її складу за допомогою космічного телескопа "Джеймс Вебб", а подальше вивчення обох систем надасть змогу краще зрозуміти механізми формування короткоперіодних екзопланет.