Tesla знову відкликає тисячі електромобілів: цього разу проблема справді серйозна

За повідомленнями мережевих джерел, американський виробник електромобілів Tesla відкликає кілька тисяч автомобілів Model 3 і Model Y через проблеми з підвіскою. Згідно з наявними даними, загалом це стосується 2822 електромобілів Model 3, випущених у період з 2019 по 2021 роки, та Model Y, випущених у період з 2020 по 2021 роки.

Tesla і раніше відкликала автомобілі через різноманітні недопрацювання. Цього разу причиною відкликання тисяч електромобілів стала проблема із кріпленнями поперечного важеля передньої підвіски.

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Наскільки серйозною є проблема

Насправді проблема з підвіскою справді серйозна. У процесі експлуатації кріплення можуть ослабнути, що врешті може вплине на керованість електромобіля і закінчитися аварією у найгіршому випадку.

Причина цієї проблеми полягає у тому, що деталі кріплення не були належним чином затягнуті на заводі під час складання авто. В результаті ослаблення кріплення "сходження коліс може зміститися і викликати нестійкість, що негативно вплине на керованість авто і збільшить ризик зіткнення". Також зазначається, що при ослабленні кріплення можуть виникати сторонні шуми, помітивши які водіям слід звернутися у сервіс.

Електромобілі Tesla

Ситуація цікава ще й тому, що розв'язання цієї проблеми з боку Tesla насправді просте, однак для того, щоб впоратися з усіма відкликаними автівками потрібен час та ресурс. Звісно у Tesla цього вдосталь, однак клієнти компанії зазнають деяких незручностей, втім – безпека важливіше.

Історія компанії Tesla, як виробника автомобілів, у певному сенсі вражає. Починаючи з нуля інженери компанії створили необхідну виробничу базу для випуску різних авто, а курс акцій компанії за останні роки досяг неймовірних висот.

Попри це, компанії так і не вдалося досягти успіху в деяких областях, таких як якість збирання продукції, що випускається, і, схоже, що в найближчому майбутньому це не зміниться.