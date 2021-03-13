Компанія Tesla оновила онлайн-конфігуратор на своєму сайті, підвищивши ціни на найдешевші і найдорожчі моделі електромобілів. На відміну від більшості автовиробників, що реалізують автомобілі через дилерські центри, які у кінцевому підсумку визначають їх ціну, Tesla займається продажами через власну систему дистрибуції, пропонуючи єдині ціни на автомобілі.

Водночас цей факт не заважає компанії періодично міняти ціни, особливо в США. Наприклад, всього 3 тижні тому Tesla знизила ціни на деякі Model 3 і Model Y, і тепер знову повернула їх назад.

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Нові ціни на електромобілі Tesla

Ціни на Model 3 в різних комплектаціях:

Tesla Model 3 Standard Range Plus – 37 490 доларів (колишня ціна – 36 990).

Tesla Model 3 Long Range AWD – 46 990 доларів (колишня – 46 490 доларів).

Tesla Model 3 Performance – 55 990 доларів (ціна не змінилася).

Ціни на Model S залишилися в основному незмінними у січні цього року після виходу оновленої версії флагманського седана, але тепер Model S Plaid Plus набула значного підвищення ціни на 10 000 доларів.

Поточні ціни Model S в різних комплектаціях:

Tesla Model S Long Range AWD – 79 990 доларів (без змін).

Tesla Model S Plaid – 119 990 доларів (без змін).

Tesla Model S Plaid+ – 149 990 доларів (було 139 990 доларів).

Нагадаємо, що Model S стала дорожчою, коли Tesla почала приймати замовлення на нову версію автомобіля. Model S Performance змінила назву на Plaid і Tesla представила нову модель Plaid+, яка надійде у серійне виробництво до кінця цього року.