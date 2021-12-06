Tesla змінила характеристики пікапа Cybertruck: що нового обіцяє Ілон Маск
Джерело:Electrek
Ілон Маск офіційно підтвердив оновлені характеристики електричного пікапа Tesla Cybertruck. Його випуск наразі відклали до 2023 року.
У жовтні Tesla видалила зі свого офіційного сайту характеристики та ціни Cybertruck. Тепер же Ілон Маск підтвердив деякі зміни в конструкції начинні автомобіля.
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Що нового в Cybertruck
- Однією з найпомітніших змін стало те, що тепер Tesla встановить чотири електромотори, а не три, як планувалося спочатку. Кожне колесо отримає окремий двигун.
- Ймовірно, це відповідь Маска на останні розробки конкурентів: нещодавно Rivian і Hummer представили свої версії електропікапів – обидва мають по чотири двигуни, а продажі заплановані вже на поточний місяць.
- Крім того, Cybertruck отримає новий тип управління задніми колесами – це дозволить йому рухатися подібно крабу.
У нього буде управління як передніми, так і задніми колесами, тому він не буде як танк – він може рухатися по діагоналі, як краб,
– каже Ілон Маск
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Ціни та строки випуску
Цінник на максимальну конфігурацію Cybertruck складе 69 990 доларів. Пікап буде здатний проїхати до 800 кілометрів від одного заряду.
Пандемія коронавірусу внесла корективи у графік виробництва. Спочатку реліз довгоочікуваної новинки перенесли на 2022 рік, а пізніше і на 2023-й.
Попередні замовлення весь цей час не припиняли збирати, тому сьогодні компанія вже отримала їх на 80 мільярдів доларів.