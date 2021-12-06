Tesla змінила характеристики пікапа Cybertruck: що нового обіцяє Ілон Маск

Ілон Маск офіційно підтвердив оновлені характеристики електричного пікапа Tesla Cybertruck. Його випуск наразі відклали до 2023 року.

У жовтні Tesla видалила зі свого офіційного сайту характеристики та ціни Cybertruck. Тепер же Ілон Маск підтвердив деякі зміни в конструкції начинні автомобіля.

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Що нового в Cybertruck

Однією з найпомітніших змін стало те, що тепер Tesla встановить чотири електромотори, а не три, як планувалося спочатку. Кожне колесо отримає окремий двигун.

Ймовірно, це відповідь Маска на останні розробки конкурентів: нещодавно Rivian і Hummer представили свої версії електропікапів – обидва мають по чотири двигуни, а продажі заплановані вже на поточний місяць.

Крім того, Cybertruck отримає новий тип управління задніми колесами – це дозволить йому рухатися подібно крабу.

У нього буде управління як передніми, так і задніми колесами, тому він не буде як танк – він може рухатися по діагоналі, як краб,

– каже Ілон Маск

– це коли всі чотири колеса автомобіля повертаються в одну сторону під одним кутом, завдяки чому пікап може рухатися по діагоналі. Функція дозволить долати складні вузькі ділянки на бездоріжжі, а також полегшить паралельне паркування. Уже згаданий Hummer EV теж отримав цей режим.

Дивіться як працює "режим краба" у Hummer EV: відео

Ціни та строки випуску

Цінник на максимальну конфігурацію Cybertruck складе 69 990 доларів. Пікап буде здатний проїхати до 800 кілометрів від одного заряду.

Пандемія коронавірусу внесла корективи у графік виробництва. Спочатку реліз довгоочікуваної новинки перенесли на 2022 рік, а пізніше і на 2023-й.

Попередні замовлення весь цей час не припиняли збирати, тому сьогодні компанія вже отримала їх на 80 мільярдів доларів.