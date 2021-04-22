Tesla згоріла разом з водієм – китайські ЗМІ опублікували фото

Автомобіль Tesla потрапив в серйозну аварію, під час якої він розбився. Далі спалахнула пожежа, що призвело до загибелі водія. Про це пишуть китайські ЗМІ.

Як пишуть журналісти, електромобіль врізався в бетонну огорожу при спробі обгону попереду транспортного засобу. В результаті були пошкоджені внутрішні частини автомобіля, зокрема, акумуляторна батарея, яка загорілася.

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За лічені хвилини полум'я охопило всю машину. Після пожежі від машини залишився тільки каркас.

Про аварію повідомила поліція Гуанчжоу в Китаї. Цей інцидент стався в районі міста Цзенчен. Попереднє розслідування показало, що в аварії брали участь два автомобілі, зокрема Tesla.

Tesla згоріла разом з водієм / Фото Gizmochina

Реакція Tesla

Компанія Tesla вже відреагувала на подію. Там наголосили, що будуть співпрацювати з місцевою поліцією, щоб допомогти в розслідуванні інциденту.

Нещодавно Tesla потрапила у ще одну смертельну аварію. В американському штаті Техас автомобіль Tesla в'їхав у дерево. Автівкою, ймовірно, керував автопілот. Внаслідок ДТП двоє людей загинули.