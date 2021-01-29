Раніше компанія Tesla обіцяла почати виробництво Cybertruck у 2021 році, але тепер Ілон Маск дав зрозуміти, що раніше 2022 року масові поставки не почнуться. Зате робота над дизайном Cybertruck вже завершена.

Джерело: Seeking Alpha

Коли засновника і главу Tesla запитали про прогнози обсягів поставок Cybertruck, він чесно зізнався, що невелика партія пікапів може відправитися клієнтам в кінці цього року тільки за дуже вдалого збігу обставин. Більшості ж майбутніх власників доведеться зачекати до 2022 року. З сайту Tesla також зникли згадки про терміни поставок окремих комплектацій Cybertruck.

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Як відбувається виробництво

Розробка конструкції та дизайну пікапа повністю завершена, як повідомив Ілон Маск. Скоро компанія приступить до замовлення технологічного обладнання, необхідного для виробництва пікапа.

Незвичайний електромобіль буде оснащуватися кузовними панелями з нержавіючої сталі. Для їх обробки тиском будуть потрібні преси на 8000 тонн. При виробництві кузова Tesla Model Y компанія вже застосовувала преси на 6000 тонн, і вони вважалися найпотужнішими в галузі. Підготовка до виробництва Cybertruck підніме цю планку.

Підприємство з виробництва пікапів зараз будується в штаті Техас. Тут же буде розгорнуто виробництво кросоверів Tesla Model Y, а ось з місцем випуску вантажівок Tesla Semi та спорткарів Roadster другого покоління компанія поки не визначилася.

Маск також заявив, що також розраховує почати випуск акумуляторних осередків у поточному році. "Автопілот за підпискою" компанія збирається запропонувати найближчим часом – у лютому або березні 2021 року.