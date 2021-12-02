Tesla запустила в продаж квадроцикл для дітей: ціна – недитяча

Компанія Tesla представила електричний квадроцикл Cyberquad for Kids, призначений для дітей. Його вже можна передзамовити на офіційному сайті.

Квадроцикл, як і інші товари компанії з приставкою "Cyber", виконаний у дизайні за мотивами довгоочікуваного Cybertruck – електричного пікапа, який компанія Ілона Маска відклала на наступний рік. Новинка, до речі, також працює на електриці.

Цікаво Tesla випустила кіберсвисток, а Маск закликав купити його замість "безглуздої" серветки Apple

Скільки коштує Cyberquad for Kids

За стильну іграшку доведеться викласти 1 900 доларів.

Чотириколісний квадроцикл має повністю сталеву раму, м'яке сидіння і регульовану підвіску з заднім дисковим гальмом і світлодіодними світловими смугами.

Cyberquad for Kids працює від літій-іонного акумулятора з дальністю ходу до 25 кілометрів.

Максимальна швидкість складає до 16 кілометрів на годину.

За бажанням батьків швидкість також можна обмежити 8 кілометрами на годину.

Підходить такий транспортний засіб для дітей від 8 років і старше.



Cyberquad for Kids / Фото Tesla

На сайті компанії вказані також габарити новинки: 1193х660х685 міліметрів при масі 55 кілограмів. Присутній режим руху заднім ходом зі швидкістю до 8 кілометрів на годину.

Повністю зарядити квадроцикл можна за 5 годин.



Cyberquad for Kids / Фото Tesla

Постачання почнуться через 2-4 тижні. Компанія окремо наголошує, що передзамовлення не гарантує отримання товару до настання різдвяних свят.