Tesla заплатить великий штраф: у чому винна компанія

Компанію Tesla оштрафували на мільйон доларів, а також зобов'язали реалізувати громадський проєкт по установці сонячних панелей. Усе через виявлені порушення на каліфорнійському заводі у Фрімонті.

Ще у 2015 році на заводі компанії у Фрімонті було виявлено 33 порушення щодо норм за якістю повітря, включаючи "установку або модифікацію обладнання без належних дозволів, непроведення необхідних випробувань викидів, несвоєчасне ведення записів і несвоєчасне надання інформації".

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Що відомо про порушення

Відповідальне за перевірки відомство наразі підтверджує, що з тих пір порушення були виправлені, і тепер завод Tesla відповідає нормативам.

Сторони домовилися, що штраф повинен скласти 1 мільйон доларів. При цьому Tesla заплатить 750 тисяч доларів безпосередньо в загальний операційний фонд відомства і отримає кредит у розмірі 250 000 доларів після того, як завершить установку сонячних панелей на дахах, в рамках програми громадської охорони здоров'я.

Сама ж програма "спрямована на поліпшення якості повітря і поліпшення здоров'я населення в найбільш постраждалих районах затоки".

Мета цього проєкту – знизити витрати на електроенергію, а також зменшити викиди забруднюючих речовин в атмосферу.