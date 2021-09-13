Tesla запатентувала систему лазерної очистки скла в електромобілях

У презентованому два роки тому електропікапі Cybertruck від Tesla уважні глядачі помітили відсутність склоочисників. Вже тоді експерти припустили, що лобове скло автівки буде очищуватися у інший спосіб. Не виключено, що для цього застосують лазери, адже нещодавно Tesla отримала патент саме на таку система очистки скла.

Американське бюро з патентів та товарних знаків видало компанії Ілона Маска патент на лазерні двірники кілька днів тому. Офіційна назва технології у документі – "Імпульсне лазерне очищення від бруду, що скупчився на скляних виробах транспортних засобів та фотоелектричних агрегатах".

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Як працюватиме технологія

Система очищення складається з вузла променевої оптики – так зазначається у документі. Вузол випромінює лазерний промінь для опромінення області на склі і виявляє бруд. Система оцінює ступінь забруднення і регулює рівень впливу лазерного променя. При цьому обмежується вплив так, щоб промені не пошкоджували скло.



Опис технології лазерних склоочисників у патенті Tesla / Фото electrek

Як саме буде застосована ця система, наразі не відомо, однак вже з назви зрозуміло, що окрім автівок систему також будуть використовувати і для очищення бруду на поверхні сонячних батарей (фотоелектричних панелей), встановлених на даху будинків.

Після презентації прототипу електропікапа Cybertruck Tesla подала заявку на лазерну очищення лобового скла. Експерти пов'язали між собою ці два факти.