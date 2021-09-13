Американське бюро з патентів та товарних знаків видало компанії Ілона Маска патент на лазерні двірники кілька днів тому. Офіційна назва технології у документі – "Імпульсне лазерне очищення від бруду, що скупчився на скляних виробах транспортних засобів та фотоелектричних агрегатах".
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Як працюватиме технологія
Система очищення складається з вузла променевої оптики – так зазначається у документі. Вузол випромінює лазерний промінь для опромінення області на склі і виявляє бруд. Система оцінює ступінь забруднення і регулює рівень впливу лазерного променя. При цьому обмежується вплив так, щоб промені не пошкоджували скло.
Опис технології лазерних склоочисників у патенті Tesla / Фото electrek
Як саме буде застосована ця система, наразі не відомо, однак вже з назви зрозуміло, що окрім автівок систему також будуть використовувати і для очищення бруду на поверхні сонячних батарей (фотоелектричних панелей), встановлених на даху будинків.