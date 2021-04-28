Фатальна аварія Tesla: компанія вважає, що за кермом Model S хтось був

Експерти Tesla провели власне розслідування жахливої аварії автомобіля Tesla Model S, який розбився у Техасі, забравши життя двох пасажирів . І хоча питань залишається ще багато, фахівці прийшли до висновку, що за кермом все-таки хтось перебував.

На користь такого висновку свідчить кілька фактів, у тому числі сліди від удару на кермовому колесі з боку салону. Ця інформація, що надійшла від керівництва Tesla, суперечить попереднім висновкам поліції, яка працювала на місці аварії.

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Що сталося, яка аварія?

17 квітня у передмісті Г'юстона, штат Техас, автомобіль Tesla Model S 2019 року випуску на повному ходу врізався в дерево і загорівся. У салоні перебувало двоє чоловіків – Еверетт Талбот (69 років) і Вільям Варнер (59 років), – але ніхто з них, за твердженням експертів, не перебував у кріслі водія на момент зіткнення. Обидва загинули. Це навело поліцію на думку, що винна у фатальній аварії система допомоги водію, або, так званий, автопілот від Tesla.



Tesla потрапила у ДТП в Техасі / твітер Девена Кларка

Розслідування Tesla

Компанія Ілона Маска взялася проводити власне розслідування аварії. Спершу Маск заявив, що згідно з даними, які доступні в системі Tesla "автопілот" електромобіля був відключений у момент зіткнення. Крім того, очільник Tesla наголосив, що система допомоги водію має низку заходів безпеки, які блокують її активацію, якщо за кермом немає водія, або ж на дорогу не нанесена розмітка (дорога на якій трапилася аварія була без розмітки).

Нова інформація від Tesla вказує на те, що за кермом був водій

. Попри заходи безпеки Tesla водії придумали низку способів, які дозволяють обходити ці обмеження. Інтернет рясніє фотографіями та відеозаписами, на яких водії Tesla перебувають не за кермом або взагалі сплять під час руху автівок.

Представники компанії отримали можливість оглянути місце аварії разом з поліцейськими та слідчими з Національного управління безпеки руху на дорогах США (NHTSA) і Національної ради з безпеки транспорту (NTSB). Компанії вдалося встановити, що кермо автомобіля було "деформоване".

Це свідчить про те, що у момент зіткнення автомобіля з деревом відбувся сильний удар по керму. Також представники компанії виявили, що усі паски безпеки були відстебнуті. Відтак фахівці компанії прийшли до висновку, що один із загиблих в момент зіткнення перебував на місці водія.

Чи справді хтось міг бути за кермом Tesla Model S

Система автономного управління Tesla Autopilot працює лише при пристебнутих ременях, однак, як ми вже згадували раніше, усі заходи безпеки вкрай легко обманути. Це довели журналісти з Consumer Reports у своєму дослідженні

Офіційне розслідування ще не завершене, однак, з урахуванням того, де були знайдені рятувальниками загиблі, – один на передньому пасажирському сидінні, а другий – ззаду, а також з урахуванням траєкторії машини перед ударом – через перевищення швидкості вона не вписалася в поворот і вилетіла на узбіччя, де і зіткнулася з деревом, – ймовірно, передній пасажир і був водієм, якого через не пристебнутий пасок безпеки відкинуло на пасажирське крісло.

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Також існує версія, що передній пасажир керував автомобілем з пасажирського сидіння, як це часто можна побачити на відео в інтернеті.

Наразі представники NHTSA і NTSB ніяк не прокоментували висновки фахівців Tesla. Також представники компанії досі не змогли отримати доступ до SD-карт з автомобіля.