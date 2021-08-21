Глава Tesla Ілон Маск заявив, що HW 3.0 або FSD Computer 1 зможе досягти повного автономного водіння з рівнем безпеки набагато вищим, ніж у людини на 200-300%.

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Які зміни помітять водії електромобілів Tesla

Новий комп'ютер, за словами Маска, забезпечить в чотири рази більше можливостей, ніж актуальна платформа. У теорії це забезпечить зростання безпеки автономного водіння на 1000%, але всі ці цифри умовні, оскільки навіть серед людей рівень водіння коливається від сильно негативного до майстерного.

Необов'язково бути кращим водієм у світі, щоб опинитися на дорозі,

– додав Маск.

Питання оснащення електричних пікапів Cybertruck новими бортовими комп'ютерами теж може виявитися неоднозначним. Компанія може вчинити з ними, як це було з попередніми моделями електромобілів – почати випускати Cybertruck з HW 3.0 і потім перейти на HW 4.0 з пропозицією апгрейду для перших версій.

Сьогодні важко очікуватиякоїсь конкретики у цьому питанні питанні, але плани Tesla вже озвучені для спільноти і ми приблизно знаємо, чого і коли очікувати.

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