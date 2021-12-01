Tesla випустила кіберсвисток, а Маск закликав купити його замість "безглуздої" серветки Apple

Ілон Маск потролив Apple, запропонувавши своїм підписникам купувати новий кіберсвисток виробництва Tesla замість серветки за 20 доларів від "яблучної" компанії. Однак є один нюанс.

Cyberwhistle виконаний з нержавіючої полірованої сталі. Він повторює впізнавані елементи дизайну пікапа Cybertruck.

Цікаво Нуль із десяти: ганчірку Apple за 19 доларів задля жарту перевірили на придатність до ремонту

Скільки коштує свиснути з Tesla

Кібресвисток виконаний з нержавіючої полірованої сталі.

Опис товару на сайті говорить: "Cyberwhistle, випущений обмеженим тиражем і натхненний Cybertruck, являє собою колекційний предмет преміумкласу, виготовлений з медичної нержавіючої сталі з полірованою обробкою. Свисток має функцію кріплення для додаткової універсальності".



Cyberwhistle - кіберсвисток від Tesla / Фото Tesla

Генеральний директор Tesla Ілон Маск прорекламував новинку на своїй сторінці в Twitter, а пізніше додав ще один твіт:

"Не витрачайте ваші гроші на безглузду серветку Apple, замість цього купуйте наш свисток", – написав підприємець.

Однак варто зазначити, що кіберсвисток коштує значно дорожче, ніж серветка від Apple, над якою сьогодні не жартував хіба тільки лінивий. Така забавка обійдеться покупцям у 50 доларів – майже 1400 гривень.

Cyberwhistle - кіберсвисток від Tesla / Фото Tesla

Попри це, зараз на сайті компанії купити свисток уже не можна – всі обмежені запаси цього товару миттєво розкупили. Тепер новий аксесуар Tesla можна придбати тільки на онлайн-аукціонах. Його перепродають, а вартість одного свистка на торгах вже досягає 900 доларів.



Cyberwhistle - кіберсвисток від Tesla / Фото Tesla

Що за серветка від Apple?

Ілон Маск у своєму твіті мав на увазі ганчірку яку компанія Apple запустила у продаж приблизно одночасно з презентацією своїх нових пристроїв у жовтні. Вона коштує 19 доларів і призначена для протирання екранів. Пізніше виявилось, що вона не сумісна зі старими моделями пристроїв компанії.