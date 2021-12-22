Tesla випустила безпровідний павербанк Wireless Portable Charger 2.0 – його миттєво розкупили

Компанія Ілона Маска випустила бездротовий зарядний пристрій Wireless Portable Charger 2.0 ємністю 10 000 мАг, який підтримує бездротову зарядку для всіх пристроїв з протоколом Qi. Девайс також має вмонтовані USB Type-C та Lightning кабелі.

Wireless Portable Charger 2.0 доступний у п'яти кольорах бренду Tesla, і коштує 70 доларів. Після анонсу пристрій одразу ж розкупили фанати компанії.

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Особливості Wireless Portable Charger 2.0

По суті це звичайний павербанк лише від компанії Tesla у кольорах бренда та виконаний у стильному дизайні. За допомогою Wireless Portable Charger 2.0 можна заряджатись на ходу, в офісі або в будь-яких інших умовах. Достатньо просто поставити пристрій із підтримкою Qi на павербанк.



Wireless Portable Charger 2.0 / Фото Tesla

Власники Wireless Portable Charger 2.0 можуть зарядити його за допомогою док-станції для бездротової зарядки автомобілів Tesla або іншого пристрою для бездротової зарядки.



Зарядити Wireless Portable Charger 2.0 можна прямо в машині / Фото Tesla

Wireless Portable Charger 2.0 доступний у кольорах: