Як відомо, генеральний директор Tesla Ілон Маск дав шість місяців своїй європейській команді на завершення проєкту з будівництва заводу під Берліном. Створення виробничої бази у Європі і будівництво нового заводу в Техасі були одними з головних ініціатив Tesla у цьому році.

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Для чого Tesla новий завод у Німеччині

Без електромобілів, що надходять з німецького заводу Tesla, компанії Ілона Маска буде складніше конкурувати у розпал вибухового зростання продажів електричних транспортних засобів з місцевими виробниками, такими як Volkswagen AG.

Минулого тижня Ілон Маск заявив про те, що Tesla відокремлює рік-півтора від запуску серійного виробництва акумуляторних осередків 4680 типу, які компанія має намір створювати власними силами. Поки виробництво акумуляторів буде здійснюватися у Каліфорнії, вихід нових акумуляторів на глобальному ринку буде ускладнений.

Інші проблеми Tesla

Крім проблем з акумуляторними батареями, Tesla стикається з адміністративними труднощами в процесі будівництва заводу під Берліном. Минулого тижня Tesla повідомила місцеву владу про внесення змін до низки документів, які повинні бути схвалені для того, щоб компанія могла почати виробництво.



Будівництво заводу Tesla під Берліном / Фото Tesla

Згідно з наявними даними, на цей момент фарбувальний цех і лінії штампування кузовів знаходяться на завершальній стадії, але протести з боку організацій, що займаються захистом екології, затримують остаточне затвердження проєкту.