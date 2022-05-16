Tesla відмовилася від планів виходу на індійський ринок: у чому справа

Американський виробник електромобілів Tesla відмовилася від планів зайти на індійський ринок. Причиною такого рішення називають нездатність уряду Індії надати знижки на тарифи для компанії Ілона Маска.

Такий зміна планів Tesla неодмінно вплине на економіку Індії, яка досі залишається найбільшим ринком у світі, на якому поки що офіційно не представлена Tesla. Тепер країна недоотримає десятки тисяч робочих місць, які очікували з приходом компанії на ринок.

Не пропустіть Tesla може припинити прийом замовлень на деякі електромобілі: у чому справа

Tesla в Індії

Саме сильні імпортні тарифи були серйозною перешкодою виходу Tesla на індійський ринок. Однак були деякі ознаки того, що компанія могла вийти на ринок у 2022 році. Раніше було створено індійське підприємство в Бангалорі як місцевий підрозділ бренду.

В Індії існує стратегія стимулювання місцевих виробників електромобілів, включаючи високі імпортні тарифи на електромобілі. Ця політика ускладнила вихід на ринок іноземних електромобілів з Китаю та США. Tesla планувала побудувати завод з виробництва електромобілів в Індії, але мала намір спочатку подивитися, як її автомобілі покажуть себе на ринку.

Індійський уряд через свого міністра транспорту заявив, що хоче, аби Tesla виробляла автомобілі всередині Індії, а не покладалася на імпорт із Китаю. Крім того, в країні поки що не створено сервісний центр та зарядні станції Supercharger.

Tesla покидає Індію

Деякі з ключових співробітників Tesla в Індії вже були переведені на роботу в інші країни. Уряд країни не надаватиме Tesla спеціальні умови для будівництва заводу, тому компанія поки що займатиметься розвитком в інших країнах, а Індія залишиться без Tesla.

Читайте на сайті Автопілот Tesla проїхав 600 кілометрів без жодних проблем: відео тесту

Цікаві новини про електромобілі Tesla