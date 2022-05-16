Такий зміна планів Tesla неодмінно вплине на економіку Індії, яка досі залишається найбільшим ринком у світі, на якому поки що офіційно не представлена Tesla. Тепер країна недоотримає десятки тисяч робочих місць, які очікували з приходом компанії на ринок.

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Tesla в Індії

Саме сильні імпортні тарифи були серйозною перешкодою виходу Tesla на індійський ринок. Однак були деякі ознаки того, що компанія могла вийти на ринок у 2022 році. Раніше було створено індійське підприємство в Бангалорі як місцевий підрозділ бренду.

В Індії існує стратегія стимулювання місцевих виробників електромобілів, включаючи високі імпортні тарифи на електромобілі. Ця політика ускладнила вихід на ринок іноземних електромобілів з Китаю та США. Tesla планувала побудувати завод з виробництва електромобілів в Індії, але мала намір спочатку подивитися, як її автомобілі покажуть себе на ринку.

Індійський уряд через свого міністра транспорту заявив, що хоче, аби Tesla виробляла автомобілі всередині Індії, а не покладалася на імпорт із Китаю. Крім того, в країні поки що не створено сервісний центр та зарядні станції Supercharger.

Tesla покидає Індію

Деякі з ключових співробітників Tesla в Індії вже були переведені на роботу в інші країни. Уряд країни не надаватиме Tesla спеціальні умови для будівництва заводу, тому компанія поки що займатиметься розвитком в інших країнах, а Індія залишиться без Tesla.

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