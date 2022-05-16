Такий зміна планів Tesla неодмінно вплине на економіку Індії, яка досі залишається найбільшим ринком у світі, на якому поки що офіційно не представлена Tesla. Тепер країна недоотримає десятки тисяч робочих місць, які очікували з приходом компанії на ринок.
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Tesla в Індії
Саме сильні імпортні тарифи були серйозною перешкодою виходу Tesla на індійський ринок. Однак були деякі ознаки того, що компанія могла вийти на ринок у 2022 році. Раніше було створено індійське підприємство в Бангалорі як місцевий підрозділ бренду.
В Індії існує стратегія стимулювання місцевих виробників електромобілів, включаючи високі імпортні тарифи на електромобілі. Ця політика ускладнила вихід на ринок іноземних електромобілів з Китаю та США. Tesla планувала побудувати завод з виробництва електромобілів в Індії, але мала намір спочатку подивитися, як її автомобілі покажуть себе на ринку.
Індійський уряд через свого міністра транспорту заявив, що хоче, аби Tesla виробляла автомобілі всередині Індії, а не покладалася на імпорт із Китаю. Крім того, в країні поки що не створено сервісний центр та зарядні станції Supercharger.
Tesla покидає Індію
Деякі з ключових співробітників Tesla в Індії вже були переведені на роботу в інші країни. Уряд країни не надаватиме Tesla спеціальні умови для будівництва заводу, тому компанія поки що займатиметься розвитком в інших країнах, а Індія залишиться без Tesla.
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Цікаві новини про електромобілі Tesla
- Група німецьких інженерів перетворила Tesla Model 3 на неповороткий, але потужний танк, який легко долає бездоріжжя. Інженери витратили чотири тижні, додаючи до автомобіля гігантські гусениці.
- Власник електрокару Tesla зі США Міхал Гапінські, нещодавно знайшов спосіб додати підтримку Apple CarPlay та Android Auto у Tesla, використовуючи веб-браузер, два Raspberry Pi, кілька надбудов, кабелів та Android. Про те, як ентузіасту вдалося зламати ОС Tesla можна прочитати тут.
- Ще один електромобіль Tesla на автопілоті врізався в реактивний літак Cirrus SF50 Vision вартістю 3 мільйони доларів. Від удару той розвернувся на злітній смузі. Інцидент трапився в американському штаті Вашингтон.