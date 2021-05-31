Тесла відкликає частину електромобілів Model 3 та Model Y: у чому проблема

Компанія Tesla відкликає частину електромобілів Model 3 і Model Y, які були випущені за останні роки. Це рішення автовиробник пояснює тим, що болти гальмівних супортів згаданих моделей авто потенційно можуть бути не закріплені належним чином. Про це йдеться у листі, який на цьому тижні отримали деякі клієнти компанії.

Як і інші автовиробники, Tesla іноді виявляє виробничий брак і завчасно відкликає електромобілі, які можуть мати потенційні проблеми. Цього разу мова йде про гальмівну систему відразу двох моделей авто.

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Що не так з гальмівною системою Tesla

На деяких автомобілях болти гальмівних супортів могли бути не закріплені відповідним чином. Якщо один або кілька таких болтів не закріплені відповідно до специфікації, з часом болт може ослабнути і, в дуже рідкісних випадках, від'єднатися, через що супорт гальма буде стикатися з внутрішньою поверхнею обода колеса. У таких рідкісних випадках може виникати сторонній шум, і колесо може перестати вільно обертатися, що призведе до втрати тиску в шині.

Tesla заявила, що компанії не відомо про будь-які аварії, пов'язані з цією проблемою. Клієнтам, які отримали електронний лист від автовиробника, рекомендується записатися на сервісне обслуговування за допомогою мобільного додатку Tesla. Варто відзначити, що в листі Tesla не розкривається кількість потенційно небезпечних електромобілів, але деякі подробиці все ж присутні.

Tesla вирішила завчасно відкликати деякі автомобілі Model 3 і Model Y для перевірки болтів гальмівних супортів. Це поширюється на певні автомобілі Model 3, випущені у період з грудня 2018 року по березень 2021 року і певні автомобілі Model Y, випущені в період з січня 2020 року по січень 2021 року,

– сказано у листі автовиробника.

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Офіційне повідомлення про відкликання електромобілів Tesla від Національного управління безпекою руху на трасах (NHTSA) США ще не було опубліковано. Можливо, коли відомство зробить це, стане відомо, наскільки масштабною є проблема з болтами супортів в електромобілях Tesla.