Які автівки та з яких причин відкликають
Перше відкликання стосується 356309 автомобілів Model 3, випущених у період з 2017 по 2020 рік, у зв'язку з тим, що часте використання багажника може призвести до зношування коаксіального кабелю камери заднього виду, а це своєю чергою може спричинити повну втрату сигналу.
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Друге відкликання стосується 119009 седанів Model S, випущених з 2014 по 2021. Причиною є заводський брак (зміщення вузла ручки переднього багажника) може завадити правильній роботі допоміжного замка, що може призвести до мимовільного відкриття капота.
Реакція контролюючих органів
У Національному управлінні безпекою руху на трасах міністерства транспорту США (National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA) заявили, що вихід із ладу камери заднього виду збільшує ризик зіткнення. Як повідомляє NHTSA, у Tesla немає даних про будь-які аварії, травми або смерті, пов'язані з проблемами у Model 3 та Model S.
У компанії був непростий рік через проблеми з якістю та безпекою.
- На автомобілі Tesla надходило чимало нарікань водіїв, включаючи скарги на якість складання кузова, який має великі зазори в місцях стикування панелей.
- Цієї осені NHTSA почало розслідування щодо безпеки автопілота Tesla.
- Також компанія відкликала тисячі Model X та Model S через дефект подушок безпеки, а на початку року їй довелося відкликати 36 тисяч електрокарів у Китаї через дефект сенсорного екрана.