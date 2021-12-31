Які автівки та з яких причин відкликають

Перше відкликання стосується 356309 автомобілів Model 3, випущених у період з 2017 по 2020 рік, у зв'язку з тим, що часте використання багажника може призвести до зношування коаксіального кабелю камери заднього виду, а це своєю чергою може спричинити повну втрату сигналу.

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Друге відкликання стосується 119009 седанів Model S, випущених з 2014 по 2021. Причиною є заводський брак (зміщення вузла ручки переднього багажника) може завадити правильній роботі допоміжного замка, що може призвести до мимовільного відкриття капота.

Важливо! Тим власника автомобілів Tesla, хто зробив відповідний ремонт до набуття чинності, компанія готова виплатити компенсацію.

Реакція контролюючих органів

У Національному управлінні безпекою руху на трасах міністерства транспорту США (National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA) заявили, що вихід із ладу камери заднього виду збільшує ризик зіткнення. Як повідомляє NHTSA, у Tesla немає даних про будь-які аварії, травми або смерті, пов'язані з проблемами у Model 3 та Model S.

У компанії був непростий рік через проблеми з якістю та безпекою.