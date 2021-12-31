Які автівки та з яких причин відкликають

Перше відкликання стосується 356309 автомобілів Model 3, випущених у період з 2017 по 2020 рік, у зв'язку з тим, що часте використання багажника може призвести до зношування коаксіального кабелю камери заднього виду, а це своєю чергою може спричинити повну втрату сигналу.

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Друге відкликання стосується 119009 седанів Model S, випущених з 2014 по 2021. Причиною є заводський брак (зміщення вузла ручки переднього багажника) може завадити правильній роботі допоміжного замка, що може призвести до мимовільного відкриття капота.

Реакція контролюючих органів

У Національному управлінні безпекою руху на трасах міністерства транспорту США (National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA) заявили, що вихід із ладу камери заднього виду збільшує ризик зіткнення. Як повідомляє NHTSA, у Tesla немає даних про будь-які аварії, травми або смерті, пов'язані з проблемами у Model 3 та Model S.

У компанії був непростий рік через проблеми з якістю та безпекою.

  • На автомобілі Tesla надходило чимало нарікань водіїв, включаючи скарги на якість складання кузова, який має великі зазори в місцях стикування панелей.
  • Цієї осені NHTSA почало розслідування щодо безпеки автопілота Tesla.
  • Також компанія відкликала тисячі Model X та Model S через дефект подушок безпеки, а на початку року їй довелося відкликати 36 тисяч електрокарів у Китаї через дефект сенсорного екрана.