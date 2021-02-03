Компанія Tesla змушена ініціювати масштабну програму відкликання своїх флагманських електромобілів – Model S і Model X. Все через проблеми з флеш-пам'яттю

Джерело: The Wall Street Journal

Проблема стосується автвок, які обладнані бортовим комп'ютером на платформі NVIDIA Tegra і флеш-модулем eMMC ємністю до 8 Гбайт.

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Що сталося зі старими автомобілями Tesla

У процесі експлуатації транспортних засобів згаданий вище накопичувач зношується, що стає причиною низки проблем у роботі систем.

Наприклад, може вийти з ладу сенсорний дисплей, через який здійснюється все керування системами електромобіля. Через це, серед іншого, неможливо користуватися камерою заднього виду, змінювати режими роботи кліматичної установки, вмикати/вимикати обігрівач лобового скла та низку інших функцій. Іншими словами, проблема безпосередньо впливає на безпеку руху.

Раніше багаторічні скарги власників Model S і Model X допомогли вплинути на ситуацію: Tesla пообіцяла гарантійну заміну несправних блоків у автівках термін експлуатації яких не перевищує восьми років або ж тих, які проїхали не більше 160 тисяч кілометрів.