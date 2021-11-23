У чому справа

З'ясувалося, що у 2021 році Tesla оснастила несправними подушками безпеки близько 7600 електромобілів. Компанія повідомила, що відкликатиме Model S, випущені з 21 червня по 29 вересня 2021 року, а також Model X, що вийшли з 3 по 23 вересня.

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Проблема у тому, що подушки безпеки на місці водія можуть порватися, вистрілити передчасно або не спрацювати у потрібний момент, що може стати причиною додаткових травм, або ж недостатнього захисту у момент аварії, що вкрай критично.

Скільки автомобілів може бути в зоні ризику

За оцінками NHTSA проблема притаманна лише 1 % з 7600 машин, у яких використані компоненти від мексиканського постачальника Tesla, випущені із застосуванням нового виробничого методу. Дефект було виявлено системою контролю якості раніше цього року.

Важливо! Реальних інцидентів, викликаних даною проблемою з подушками безпеки, не зареєстровано, повідомлень про травми та смерті з вини виробника не надходило.

На машинах, які потенційно становлять загрозу, подушки безпеки будуть замінені безкоштовно. До 10 листопада Tesla повідомила про відкликання відповідних електромобілів усі магазини та сервісні центри. За можливості компанія вживатиме заходів щодо повідомлення покупців.