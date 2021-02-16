Проблеми з Model X: Tesla відкличе понад 12 тисяч електромобілів

Федеральне управління автотранспорту Німеччини (KBA) зобов'язало компанію Tesla відкликати близько 12 300 електромобілів Model X по всьому світу. Все через проблеми з молдінгами у автівок.

За даними KBA, відкликання стосується електромобілів Tesla Model X, виготовлених у період між 2015 та 2016 роками.

Не пропустіть Tesla збудує новий завод з виробництва електромобілів у ще одній країні

У чому ж проблема деяких автомобілів Model X

Дорогами Німеччини пересуваються лише 195 подібних проблемних моделей. Як стверджується, є ризик, що молдинги цих електромобілів можуть відвадитися від кузова під час руху, що може становити небезпеку для інших учасників руху. До слова, з аналогічною ситуацією компанія Tesla зіткнулася у США в листопаді минулого року, коли з продажу було відкликано більше 9000 електромобілів Model X через відвалюються молдингів даху.

За даними Roadshow, німецький регулятор також вивчає ризики безпеки, пов'язані з сенсорними дисплеями в автомобілях Tesla. Воно вже звернулося до американського автовиробникові з проханням надати необхідну для розслідування інформацію.

Інші проблеми автівок Tesla

Нагадаємо, що на початку лютого на вимогу Національного управління безпеки дорожнього руху США (NHTSA) компанії Tesla оголосила про відкликання приблизно 135 000 електромобілів Model X і Model S через проблеми з флеш-пам'яттю. Проблема стосується автівок, обладнаних бортовим комп'ютером на платформі NVIDIA Tegra з флеш-модулем eMMC місткістю до 8 Гбайт. у процесі експлуатації транспортних засобів цей накопичувач зношується, що породжує цілий спектр різних неполадок.

Популярність електромобілів Tesla

Разом з тим електромобілі Tesla користуются найбільшою популярністю на ринку. Зокрема, електромобіль Model 3 залишилася найпопулярнішим електромобілем 2020 року. За минулий рік Tesla Model 3 розійшлася накладом 365 240 примірників, зайнявши 12% світового ринку електромобілів.