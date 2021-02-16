Проблеми з Model X: Tesla відкличе понад 12 тисяч електромобілів
Федеральне управління автотранспорту Німеччини (KBA) зобов'язало компанію Tesla відкликати близько 12 300 електромобілів Model X по всьому світу. Все через проблеми з молдінгами у автівок.
Джерело:Roadshow
За даними KBA, відкликання стосується електромобілів Tesla Model X, виготовлених у період між 2015 та 2016 роками.
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У чому ж проблема деяких автомобілів Model X
Дорогами Німеччини пересуваються лише 195 подібних проблемних моделей. Як стверджується, є ризик, що молдинги цих електромобілів можуть відвадитися від кузова під час руху, що може становити небезпеку для інших учасників руху. До слова, з аналогічною ситуацією компанія Tesla зіткнулася у США в листопаді минулого року, коли з продажу було відкликано більше 9000 електромобілів Model X через відвалюються молдингів даху.
За даними Roadshow, німецький регулятор також вивчає ризики безпеки, пов'язані з сенсорними дисплеями в автомобілях Tesla. Воно вже звернулося до американського автовиробникові з проханням надати необхідну для розслідування інформацію.
- Інші проблеми автівок Tesla
Нагадаємо, що на початку лютого на вимогу Національного управління безпеки дорожнього руху США (NHTSA) компанії Tesla оголосила про відкликання приблизно 135 000 електромобілів Model X і Model S через проблеми з флеш-пам'яттю. Проблема стосується автівок, обладнаних бортовим комп'ютером на платформі NVIDIA Tegra з флеш-модулем eMMC місткістю до 8 Гбайт. у процесі експлуатації транспортних засобів цей накопичувач зношується, що породжує цілий спектр різних неполадок.
- Популярність електромобілів Tesla
Разом з тим електромобілі Tesla користуются найбільшою популярністю на ринку. Зокрема, електромобіль Model 3 залишилася найпопулярнішим електромобілем 2020 року. За минулий рік Tesla Model 3 розійшлася накладом 365 240 примірників, зайнявши 12% світового ринку електромобілів.
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