Раніше там було зазначено, що вибрати й налаштувати характеристики електропікапа можна до початку виробництва в 2022 році. Тепер дата відсутня. Як повідомляє The Verge, посилаючись на архівну копію сайту, компанія видалила її ще в кінці грудня 2021 року.

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Що відбувається

Навіть якщо спробувати зарезервувати автівку, часової оцінки немає. Немає навіть способу налаштувати Cybertruck.

Cybertruck повинен був поставлятися з низкою доступних конфігурацій.

Спочатку Tesla заявляла, що найдешевша модель буде мати один двигун і задній привід і коштуватиме 39 000 доларів.

Очікувалося, що топовий тримоторний Cybertruck матиме запас ходу в 500 миль і "більше продуктивності, ніж спортивний автомобіль".

Протягом останніх кількох років ми чули чутки про те, що версія з одним двигуном може бути скасована, а сам Маск через Twitter підтвердив, що раніше неоголошений варіант з чотирма двигунами буде першим у черзі на виробництво.

Раніше видання Electrek з посиланням на власні джерела повідомило, що масове виробництво Cybertruck відклали до 2023 року. Причиною стала велика кількість складних технологій. Характеристики та ціни перед запуском повинні були оголосити у 2022 році.

Джерело у своєму матеріалі ставить питання: чи побачимо ми Cybertruck взагалі?