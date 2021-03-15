Tesla показала на відео фінальну версію електричної вантажівки Semi

Вперше прототип фінальної версії тягача Tesla Semi помітили на дорогах США. Одна з вантажівок стояла припаркованою, а іншу перевозив тягач. Тепер же Tesla продемонструвала відео фінальної версії вантажівки.

Не так давно у мережі можна було зустріти фото електровантажівки Semi, яку перевозив автовоз, найімовірніше, до місця випробувань: у лютому на дорогах Каліфорнії помітили спочатку один варіант тягача, а трохи пізніше – другий, з іншими колесами і конструкцією задньої частини кабіни. До цього компанія не випускала прототипів Semi кілька років.

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Фінальна версія Tesla Semi: відео

Як стало відомо минулого тижня, компанія проводила зйомки нового прототипу Semi дорогою на фабрику у Фрімонті, Каліфорнія. І вже опублікувала у своєму твітері тизер-ролик.

На відео видно, що вантажівка рухається самостійно, тож можна припустити, що конкретна модель оснащена новими акумуляторами 4680, які було анонсовано на "Дні батарей" у вересні минулого року. А, можливо, це акумулятором з модифікованою архітектурою.

Коли Tesla Semi з'явиться на дорогах

Під час останньої зустрічі з акціонерами Ілон Маск заявив, що вантажівка Semi готова до масового виробництва, яке не починається з однієї причини – через брак нових елементів живлення 4680.

Ми з легкістю могли б почати виробництво Semi прямо зараз, у нас просто немає потрібної кількості елементів живлення,

– сказав Маск.

Також минулого місяця стало відомо, що ємність акумулятора у вантажівки буде напрочуд невисокою – приблизно 500 кВт/год, а не 1000 кВт/год, як очікувалося раніше.