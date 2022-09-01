Спочатку Tesla Semi будуть випускатися у версії з запасом ходу 800 кілометрів та заявленим споживанням електроенергії менше 2 кіловат на годину. Максимальна маса такої вантажівки складатиме 37 195 кілограмів. Пізніше компанія планує випустити більш доступну версію вантажівки із запасом ходу в 500 кілометрів.

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Що нового в Tesla Semi

Екологічно чиста вантажівка отримала нові дверні ручки, змінену оптику та великі дзеркала заднього виду.

Скільки коштуватимуть майбутні новинки компанії Tesla, наразі невідомо. Раніше очікувалося, що старша версія коштуватиме покупцям 180 тисяч доларів. Однак тепер є відомості про ціну в понад 200 тисяч доларів.



Фінальна версія дизайну електричної вантажівки Tesla Semi / Фото Tesla

До речі, Tesla Semi – не єдиний продукт компанії, який злетів у ціні. Раніше Ілон Маск заявив, що не зможе випустити багатостраждальний Cybertrack з обіцяними характеристиками та вартістю. Якими будуть нові ціни, поки неясно. Імовірно, подробиці про це, а також про оновлені характеристики ми дізнаємося ближче до виходу автомобіля.

До складу силової установки Tesla Semi увійдуть чотири електродвигуни .

. За попередніми даними, вантажівка зможе прискорюватися з місця до 100 кілометрів на годину за 5 секунд , а з повністю завантаженим причепом за 20 секунд.

, а з повністю завантаженим причепом за 20 секунд. Заряджаючи від одного зі спеціальних надшвидких зарядних пристроїв Tesla (також відомих як Tesla Megacharger), вантажівка може відновити 70 відсотків свого запасу ходу лише за 30 хвилин.



​Фінальна версія дизайну електричної вантажівки Tesla Semi / Фото Tesla



​Фінальна версія дизайну електричної вантажівки Tesla Semi / Фото Tesla

Прем'єра прототипу Tesla Semi відбулася ще у листопаді 2017-го і спочатку планувалося, що вона надійде у виробництво у 2019 році.



Салон Tesla Semi / Фото Tesla