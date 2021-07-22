Автономні електровантажівки Tesla Semi готові до серійного виробництва

Після кількох років затримок та перенесень Tesla, нарешті, приступає до виробництва електричного тягача Semi – на складальній лінії фабрики в Неваді завершуються останні тести. Хоча на дорогах вже є кілька електровантажівок, жодна з них не здатна перевозити надважкі вантажі на далекі відстані, як обіцяє Tesla Semi.

За заявами Tesla, електровантажівки Semi, які не потребують водія і можуть перевозити вантажі абсолютно самостійно, мають вантажопідйомність в 36 тонн і запас ходу – до 1000 км. Це рекордні показники для такого виду транспорту, хоч сам по собі він не новий.

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Коли представили Tesla Semi

Ілон Маск анонсував Tesla Semi у 2017 році і заявив тоді ж, що серійна версія електричного тягача буде володіти вантажопідйомністю 36 тонн, запасом ходу 480 або 800 км і ціною 150 000 або 180 000 доларів, відповідно. Також у нього буде найнижча вартість експлуатації в індустрії, де на рахунку кожен цент.

Якою ми побачимо Tesla Semi на виході

Минулого року з'явилася звістка, що далекобійність машини можна буде збільшена до 1000 кілометрів, а в інтерв'ю 2020 року Маск підтвердив, що Tesla Semi буде укомплектована новою батареєю з щільністю енергії "близько 300 В*г/кг", про яку компанія розповідала на вересневому заході "День батарей".

Однак, час минав, а Semi все залишався прототипом, який не часто з'являвся на дорогах. Початкові терміни – 2019 рік – були перенесені на 2020-й, а потім і на 2021-й, але тепер, схоже, справа починає зрушуватися з мертвої точки.

У березні видання Electrek повідомляло, що Tesla будує виробничу лінію для вантажівок на фабриці у Неваді, яка до кінця року почне випускати

Джерело заявило журналістам, що конвеєр осі тягача готовий, а головна складальна лінія вже на етапі фінального усунення дефектів перед запуском. Це один з останніх кроків перед початком виробництва тягача.

Як будуть використовувати Tesla Semi

З самого початку компанія Tesla висловлювала намір використовувати Semi для власних потреб, однак вже є і низка замовників, які давно чекають початку поставок. Наприклад, PepsiCo, сподівається отримати до кінця року 15 електровантажівок для своєї фабрики в Модесто, Каліфорнія.