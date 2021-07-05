Нова Tesla S Plaid спалахнула під час руху та згоріла вщент: шокуючі фото
Джерело:Electrek
На початку червня компанія Tesla почала випуск топового електромобіля Model S Plaid – з поліпшеною аеродинамікою, продуктивною мультимедіа-системою, здатною запустити Cyberpunk 2077, і моторами підвищеної потужності. Через місяць одна з таких машин спалахнула під час руху.
Деталі пожежі Tesla S Plaid
Інцидент стався 29 червня, лише через три дні після покупки електромобіля власником. Водій деякий час не міг вибратися з палаючої машини – електронний замок вийшов з ладу. Щоб врятуватися, довелося вибити двері.
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Що відомо про інцидент
- Проїхавши ще 11-12 метрів, електромобіль спалахнув на ходу.
- Займання сталося у житловому районі поруч з будинком власника, в результаті інциденту ніхто не постраждав.
- На місце події прибули пожежники, які і загасили те, що залишилося від преміального електромобіля. Вони ж опублікували в інтернеті кілька знімків згорілого авто.
- Наразі невідомо, що саме стало причиною займання.
Tesla S Plaid зайнялася та згоріла вщент
Фото Electrek
Реакція Tesla
У Tesla поки не коментували займання топового електрокара компанії. Під час презентації Model S Plaid керівник компанії Ілон Маск розповідав, що електромобіль "безпечніший, ніж будь-яка модель Volvo".
Довелося добре попрацювати, щоб убезпечити батарею нового S/X. Під час розробки нової моделі виникло більше проблем, ніж очікувалося,
– заявляв Ілон Маск.
Державна адміністрація контролю безпеки на дорогах запустила розслідування інциденту.