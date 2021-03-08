Глава Tesla Ілон Маск заявив, що компанія ймовірно представить оновлену версію електричного пікапа Cybertruck у наступному кварталі. Зараз виробник зосереджує зусилля на запуску машини у виробництво.

Ілон Маск зробив відповідну заяву у твітері після того як його запитали, чи є якась інформація щодо дати релізу автомобіля чи нових цікавих його функцій. Також він повідомив, де буде вироблятися новинка компанії.

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Деталі від Ілона Маска

Розповісти про нововведення, реалізовані на етапі підготовки пікапа до серійного виробництва, Tesla зможе лише в другому кварталі. Під час заходу компанія розповість, як змінився Cybertruck на шляху від прототипу до серійного авто.

Оскільки концепт автомобіля публіці показали ще у листопаді 2019 року, компанія за цей час, імовірно, внесла багато змін в його конструкцію, технічні характеристики, та функціональні можливості.

Новинка встане на конвеєр заводу в Техасі, будівництво якого поки триває. Також Маск додав, що зараз усі сили кинуті на налагодження виробництва пікапа на заводі Gigafactory Texas.