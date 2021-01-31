Спорткар Roadster з'явиться на два роки пізніше, ніж було обіцяно кілька років тому. Розробку гальмували більш пріоритетні проєкти компанії – Model 3 та пікап Cybertruck. На функціональний прототип можна буде поглянути не швидше ніж у кінці літа.

Джерело: Ілон Маск

Коли Tesla вперше продемонструвала спорткар Roadster публіці у 2017 році, глава компанії Ілон Маск пообіцяв, що він з'явиться на ринку у 2020 році. При цьому попередні замовлення на спорткар стартували одразу ж після анонсу.

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Особливості спорткара Tesla Roadster

Характеристики електромобіля справді вражають: розгін від 0 до 100 км/год за 1,9 секунд, запас ходу 1000 кілометрів. Ціна також відповідна – за стандартну версію просили 200 000 доларів з депозитом від 50 000 доларів під час попереднього замовлення.

У 2019 році у серії твітів Маск розповів про неймовірні характеристиках Roadster. Електричний спорткар отримає унікальну опцію – SpaceX Package: балони зі стисненим газом, які будуть встановлені замість задніх сидінь, забезпечать автомобілю додаткове прискорення.

Потім розробку Roadster загальмували. Маск пояснив, що ця модель не є пріоритетом для компанії. Потрібно було кинути всі сили на запуск виробництва "народного електромобіля" Model 3.



Електромобіль Tesla Model 3

У минулому році стало ясно, що вихід Roadster буде перенесений, на цей раз через пікапа Cybertruck. А тепер в Твіттері Маск повідомив, що виробництво спорткарів почнеться в 2022.



Пікап Tesla Cybertruck

Попри 650 тисяч попередніх замовлень і високі фінансові показники Tesla Маск готовий до провалу свого футуристичного пікапа. Якщо ніхто не захоче купувати броньований Cybertruck, компанія випустить звичайний нудний пікап.