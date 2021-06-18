Ілон Маск пообіцяв обладнати суперкар Tesla Roadster "божевільним" електродвигуном

Глава Tesla Ілон Маск поділився деякими подробицями про новий електродвигун компанії, в якому застосовується вуглецеве покриття і який використовується в електромобілі Tesla Model S Plaid. Крім того він натякнув на ще більш "божевільну" версію мотора з вищою потужністю, яка з'явиться в новому суперкарі Tesla Roadster.

Новий мотор має порівняно невеликі габарити, і при цьому здатний розвивати високі обороти. За словами Маска, щоб його побудувати, компанія розробила нову виробничу машину.

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У результаті вийшов високоефективний компактний двигун, який можна навіть взяти в руки, але разом з тим він здатний розігнати двотонний автомобіль до 100 км/год всього за 2 секунди.

Двигун Plaid з вуглецевою оболонкою, можливо, є найбільш просунутим двигуном на Землі, якщо не брати до уваги лабораторні екземпляри,

– зазначив Маск, спілкуючись з користувачем у твітері.



Новий електродвигун Tesla отримає низку покращень для Roadster / Скриншот

Глава Tesla також додав, що компанія має кілька ідей щодо подальшого збільшення крутного моменту і максимальної швидкості обертання для нового Roadster.

Раніше Маск повідомляв, що робота над новим Tesla Roadster буде завершена вже у 2021 році, а виробництво нової моделі планують налагодити у 2022 році.