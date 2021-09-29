Tesla реєструє торгову марку Cyberquad: нас чекає електричний квадроцикл від Ілона Маска
29 вересня 2021 , 12:34Читать новость на русском
Джерело:Electrek
Ще у 2019 році, разом з пікапом Cybertruck, Tesla показала електричний квадроцикл. За цей час жодних новин про нього не було. Тепер же компанія подала заявку на реєстрацію торгової марки Cyberquad.
Реєстрація торгової марки свідчить про те, що Tesla розглядає Cyberquad як серійний продукт. Однак на якій стадії розробки він сьогодні знаходиться і коли вийде на ринок, поки неясно.
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Що відомо про квадроцикл
- Ніяких нових даних про квадроцикл немає. Цей електричний транспортний засіб свого часу взяв участь у презентації Cybertruck – він заїжджав на вантажну платформу машини, щоб показати її вантажність. Тоді його подавали як певне доповнення до пікапа.
- Коли Cyberquad демонстрували вперше, він являв собою модифікований Yamaha Raptor з трансмісією Zero Motorcycle. Поки невідомо, чи залишиться в підсумку квадроцикл Tesla переробленою моделлю японської компанії чи ж буде повністю оригінальним продуктом.
- У самому патенті вказується використання символіки на одязі. Сама ж назва квадроцикла реєструвалося ще у 2019 році. Тому в мережі зробили логічний висновок: було б дуже дивно законодавчо захищати використання бренду на одязі, і при цьому не робити сам транспортний засіб.