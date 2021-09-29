Реєстрація торгової марки свідчить про те, що Tesla розглядає Cyberquad як серійний продукт. Однак на якій стадії розробки він сьогодні знаходиться і коли вийде на ринок, поки неясно.
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Що відомо про квадроцикл
- Ніяких нових даних про квадроцикл немає. Цей електричний транспортний засіб свого часу взяв участь у презентації Cybertruck – він заїжджав на вантажну платформу машини, щоб показати її вантажність. Тоді його подавали як певне доповнення до пікапа.
- Коли Cyberquad демонстрували вперше, він являв собою модифікований Yamaha Raptor з трансмісією Zero Motorcycle. Поки невідомо, чи залишиться в підсумку квадроцикл Tesla переробленою моделлю японської компанії чи ж буде повністю оригінальним продуктом.
- У самому патенті вказується використання символіки на одязі. Сама ж назва квадроцикла реєструвалося ще у 2019 році. Тому в мережі зробили логічний висновок: було б дуже дивно законодавчо захищати використання бренду на одязі, і при цьому не робити сам транспортний засіб.