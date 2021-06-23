Ілон Маск проведе "День штучного інтелекту Tesla"

Головною метою "Дня штучного інтелекту Tesla", який за словами глави Tesla, відбудеться у липні, буде не тільки демонстрація прогресу у сфері розробки програмного і апаратного забезпечення для роботи штучного інтелекту. Компанія має намір використовувати цю можливість в першу чергу для того, щоб залучити нові таланти у відділ ШІ.

В останні кілька років Tesla почала проводити заходи, основна мета яких – не презентація нової продукції для публіки, а демонстрація технологічних досягнень з різних сфер, над якими працюють інженери компанії.

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Так, у 2019 році пройшов "Д0ень автономності", а у 2020 – "День батарей". Тепер глава компанії Ілон Маск оголосив у своєму твітері, що наступним буде "День штучного інтелекту в Tesla".

Чого варто чекати від нового заходу Tesla

У своєму пості в твітері Маск дав зрозуміти, що одним із завдань заходу буде рекрутинг нових спеціалістів, які б хотіли попрацювати в компанії над продуктами на басі технології штучного інтелекту.

Збираємося провести "День ШІ в Tesla" через місяць або близько. Розповімо про прогрес у розробці софту й заліза Tesla AI, про навчання і висновки. Мета – рекрутинг,

– написав Маск.

Глава Tesla давно стверджує, що люди, які цікавляться темою штучного інтелекту, повинні розглядати варіант роботи в Tesla. Маск наголошує, що це "найшвидший спосіб втілення своїх ідей в реальність".

Розвиток Tesla

Тут варто звернути увагу на те, як Маск бачить майбутнє компанії. Навесні він поділився з інвесторами своїми новими ідеями та поглядами на майбутнє. Мільярдер вважає, що Tesla не просто виробник автомобілів, а сукупність стартапів. А незабаром з брендом Tesla будуть асоціювати технології штучного інтелекту і робототехніки так, як зараз це стосується автомобілів та акумуляторів.