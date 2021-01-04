У Китаї 2 січня стартували офіційні продажі середньорозмірного електричного позашляховика Tesla Model Y, виробленого на Шанхайському заводі компанії Ілона Маска. І одразу ж побили рекорд.

За перші 10 годин Tesla вдалося отримати замовлення на 100 000 електромобілів. Це значна кількість, враховуючи, що за весь 2020 рік Tesla продала менш як 500 тисяч електрокарів всіх моделей по всьому світу, пише ресурс IT Home.

Цікаво Google закрила сервіс Cloud Print

Що відомо

Tesla Model Y продається в Піднебесній у двох версіях – Long Range AWD і Performance. Перша коштує 339 900 юанів (близько 52 тисяч доларів), а друга — 369 900 юанів (близько 56,6 тисячі доларів).

Модель Tesla Model Y Long Range AWD здатна розігнатись до 100 кілометрів за 4,6 секунди та розвиває максимальну швидкість у 235 кілометрів на годину.

Основними відмінностями Model 3 Performance є збільшена в порівнянні з Long Range версією швидкість розгону до 100 кілометрів за годину, яка становить 3,3 секунди, і більша максимальна швидкість — 250 кілометрів на годину. Запас ходу аналогічний Long Range і становить 499 кілометрів.

Раніше Tesla відкрила в Китаї найбільшу у світі зарядну станцію Supercharger на 72 зарядні стійки. Однією з важливих переваг мережі є простота використання завдяки системі Plug-and-Charge. Досить тільки підключити електромобіль – зарядка та оплата виконуються автоматично.

При цьому Tesla використовує свою мережу як джерело доходу, а для того, щоб зробити володіння електромобілем Tesla більш привабливим для місцевого ринку.