Компанія Tesla презентувала власний інвертор сонячної енергії, який доповнить лінійку домашніх сонячних батарей. Інвертор повинен стати доповненням домашньої сонячної системи Tesla, перетворюючи енергію постійного струму з сонячної в енергію змінного струму для побутового споживання.

Після установки інвертора домовласники зможуть використовувати додаток Tesla для управління своєю системою і відстеження енергоспоживання, повідомляє Electrek.

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Ключові особливості та характеристики інвертора

Пристрій створений на основі технології Powerwall 2. Він підтримує Wi-Fi, Ethernet і стільниковий зв'язок з оновленнями по бездротовій мережі. Інвертор розроблений для інтеграції з Tesla Powerwall і додатком Tesla. Доступні моделі на 3,8 кВт і 7,6 кВт. Пристрій працює при температурах від -30° C до 45° C.

До появи власного сонячного інвертора Tesla використовувала Delta і SolarEdge. ККД нової розробки (97,5%) вище, ніж у Delta (97%), але нижче, ніж у SolarEdge (99%).

Наявність бездротового підключення робить можливим оновлення ПЗ пристрою. А використання власних потужностей Tesla для виробництва електрокарів може потенційно здешевити виробництво інверторів і знизити їх ціну.

Варто відзначити, що Tesla пропонує власні рішення для сонячної енергетики з моменту об'єднання з SolarCity у 2016 році. Раніше автовиробник намагався створити власні сонячні панелі. Але їх неправильна установка і експлуатація призвели до кількох спалахів на дахах семи магазинів Walmart. Потім Tesla випустила домашній акумулятор Powerwall.