Tesla представила інвертор сонячної енергії для домашніх господарств
Компанія Tesla презентувала власний інвертор сонячної енергії, який доповнить лінійку домашніх сонячних батарей. Інвертор повинен стати доповненням домашньої сонячної системи Tesla, перетворюючи енергію постійного струму з сонячної в енергію змінного струму для побутового споживання.
Після установки інвертора домовласники зможуть використовувати додаток Tesla для управління своєю системою і відстеження енергоспоживання, повідомляє Electrek.
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Ключові особливості та характеристики інвертора
Пристрій створений на основі технології Powerwall 2. Він підтримує Wi-Fi, Ethernet і стільниковий зв'язок з оновленнями по бездротовій мережі. Інвертор розроблений для інтеграції з Tesla Powerwall і додатком Tesla. Доступні моделі на 3,8 кВт і 7,6 кВт. Пристрій працює при температурах від -30° C до 45° C.
До появи власного сонячного інвертора Tesla використовувала Delta і SolarEdge. ККД нової розробки (97,5%) вище, ніж у Delta (97%), але нижче, ніж у SolarEdge (99%).
Наявність бездротового підключення робить можливим оновлення ПЗ пристрою. А використання власних потужностей Tesla для виробництва електрокарів може потенційно здешевити виробництво інверторів і знизити їх ціну.
Варто відзначити, що Tesla пропонує власні рішення для сонячної енергетики з моменту об'єднання з SolarCity у 2016 році. Раніше автовиробник намагався створити власні сонячні панелі. Але їх неправильна установка і експлуатація призвели до кількох спалахів на дахах семи магазинів Walmart. Потім Tesla випустила домашній акумулятор Powerwall.
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